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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:30

Пять недостроенных домов в Липецке семь лет ждали возобновления работ

Городскими недостроями займется новый подрядчик
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке возобновят строительство пяти домов

В Липецке возобновят строительство пяти домов

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке спустя семь лет возобновляют строительство пяти домов по Лебедянскому шоссе. Предыдущий подрядчик приступил к работам в 2016 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Однако процесс застопорился на каркасе 1-2 этажей. Компании не хватило денег.

На открытом аукционе выбрали нового застройщика. Земельные участки выкупила другая фирма, чтобы завершить стройку. Холода, дожди и время не пощадили здания, поэтому сначала назначили экспертизы технического состояния. Разрешения выдали на две многоэтажки, еще три дома пока проверяют.

Напомним, к концу 2023 года в селе Захаровка Воловского района построят фельдшерско-акушерский пункт. На ФАП потратят 14 миллионов рублей.