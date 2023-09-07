Пять недостроенных домов в Липецке семь лет ждали возобновления работ

В Липецке возобновят строительство пяти домов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке спустя семь лет возобновляют строительство пяти домов по Лебедянскому шоссе. Предыдущий подрядчик приступил к работам в 2016 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Однако процесс застопорился на каркасе 1-2 этажей. Компании не хватило денег.

На открытом аукционе выбрали нового застройщика. Земельные участки выкупила другая фирма, чтобы завершить стройку. Холода, дожди и время не пощадили здания, поэтому сначала назначили экспертизы технического состояния. Разрешения выдали на две многоэтажки, еще три дома пока проверяют.

Напомним, к концу 2023 года в селе Захаровка Воловского района построят фельдшерско-акушерский пункт. На ФАП потратят 14 миллионов рублей.