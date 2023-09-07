Липецкая области выделит 1,3 млрд на ремонт 11 поликлиник и больниц в 2024 году

В Липецкой области направят на ремонт медучреждений более миллиарда Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2024 году Липецкая область планирует отремонтировать 11 медучреждений. Регион выделит на восстановление поликлиник и больниц 1,3 миллиарда рублей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

– Поручил Ольге Николаевне Белоглазовой готовить итоговый проект, – отметил глава региона. – В следующем году начнем большой ремонт.

Напомним, также в грядущем году Липецкая область получит дополнительную поддержку из федерального бюджета. Правительство России направит региону 20 миллиардов рублей. Деньги потратят на социальную сферу.

Так, достоят школы в областном центре и Лебедяни, отремонтируют городские и сельские дороги. Также возведут новые фельдшерско-акушерские пункты.