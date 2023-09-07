Ярмарки с дешевыми овощами, фруктами и колбасами пройдут в Липецке 10 сентября

В Липецке одновременно пройдут четыре ярмарки в воскресенье Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 10 сентября, в Липецке пройдут ярмарки. Торговлю развернут на четырех точках. Горожан будут ждать на площади Мира, 4; улице Громовой, 2а рядом с ТЦ «Победа»; проспектах 60 лет СССР около «Линии» и Победы, 108а у автовокзала.

Продавцы будут работать с восьми утра до шести вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Липчане смогут купить продукты и товары по сниженным ценам. Пенсионерам предлагают скидку в 10%.

В торговых рядах выставят арбузы, дыни, фрукты, овощи, колбасы, чай, специи, молочную продукцию и мед. Также на рынках представят халаты, постельное белье, трикотаж, пледы и нижнее белье.

Напомним, также 8 сентября продолжит работу ярмарка на Ангарской в областном центре. Гостей будут обслуживать с 8:00 до 15:00.