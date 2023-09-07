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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:21

УК в Липецке оштрафовали на 75 тысяч за разбитую контейнерную площадку

Госжилинспекция проверила работу управляющей компании в доме №1 по Левобережной
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке оштрафовали управляющую компанию за нарушения на контейнерной площадке

В Липецке оштрафовали управляющую компанию за нарушения на контейнерной площадке

Фото: Архив КП

В Липецке разбитая контейнерная площадка обошлась управляющей компании в 75 тысяч рублей. Сотрудники Госжилинспекции проверили работу организации в доме №1 по улице Левобережная. Инспекторы столкнулись с несколькими нарушениями.

У контейнерной площадки не доставало центрального ограждения. Также УК не поставила профлисты по бокам, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Кроме того, часть забора оказалась помятой.

На компанию составили административный протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Теперь организация должна заплатить штраф.

Напомним, главного врача больницы Становлянского района оштрафовали на 12 тысяч. Руководителя наказали за задержку заплат медицинским работникам. Прокурор завел административное дело.