УК в Липецке оштрафовали на 75 тысяч за разбитую контейнерную площадку

В Липецке оштрафовали управляющую компанию за нарушения на контейнерной площадке
Фото: Архив КП
В Липецке разбитая контейнерная площадка обошлась управляющей компании в 75 тысяч рублей. Сотрудники Госжилинспекции проверили работу организации в доме №1 по улице Левобережная. Инспекторы столкнулись с несколькими нарушениями.
У контейнерной площадки не доставало центрального ограждения. Также УК не поставила профлисты по бокам, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Кроме того, часть забора оказалась помятой.
На компанию составили административный протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Теперь организация должна заплатить штраф.
Напомним, главного врача больницы Становлянского района оштрафовали на 12 тысяч. Руководителя наказали за задержку заплат медицинским работникам. Прокурор завел административное дело.