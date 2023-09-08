Губернатор Липецкой области проголосовал на довыборах депутата Госдумы

В Липецкой области стартовали выборы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 8 сентября, в Липецкой области начались выборы. С утра губернатор Игорь Артамонов пришел на избирательный участок и проголосовал на довыборах депутата Госдумы России по 114 одномандатному округу.

– Свой гражданский долг выполнил, – отметил глава региона в телеграм-канале. – Друзья, от нашего с вами выбора зависит дальнейшее развитие региона. Не оставайтесь в стороне, голосуйте.

Напомним, голосование продлится до воскресенья, 10 сентября. Участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. При этом около 29 тысяч жителей области решили отдать свой голос дистанционно. Помимо выборов в нижнюю палату российского парламента, липчанам предстоит избрать советы депутатов муниципальных округов в четырех районах.