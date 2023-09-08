Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 6:41

Губернатор Липецкой области проголосовал на довыборах депутата Госдумы

Игорь Артамонов посетил избирательный участок
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области стартовали выборы

В Липецкой области стартовали выборы

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 8 сентября, в Липецкой области начались выборы. С утра губернатор Игорь Артамонов пришел на избирательный участок и проголосовал на довыборах депутата Госдумы России по 114 одномандатному округу.

– Свой гражданский долг выполнил, – отметил глава региона в телеграм-канале. – Друзья, от нашего с вами выбора зависит дальнейшее развитие региона. Не оставайтесь в стороне, голосуйте.

Напомним, голосование продлится до воскресенья, 10 сентября. Участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. При этом около 29 тысяч жителей области решили отдать свой голос дистанционно. Помимо выборов в нижнюю палату российского парламента, липчанам предстоит избрать советы депутатов муниципальных округов в четырех районах.