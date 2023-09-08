Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:53

Полицейские изъяли 8 тысяч пачек контрафактных сигарет на млн рублей в Липецке

37-летний житель Липецка закупился немаркированным табаком для продажи в лавке
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке поймали мужчину с контрафактными табачными изделиями

В Липецке поймали мужчину с контрафактными табачными изделиями

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции поймали жителя Липецка с контрафактными сигаретами. 37-летний горожанин закупился немаркированным табаком. Товары хотел продавать в собственной лавке.

Однако стражи порядка остановили нарушителя. В машине и киоске правоохранители нашли восемь тысяч пачек сигарет. Общая сумма изъятой партии составила около миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В машине и киоске нашли восемь тысяч пачек сигарет

В машине и киоске нашли восемь тысяч пачек сигарет

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На липчанина завели уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК. Теперь мужчине грозит до трех лет колонии.

Напомним, 30-летнего жителя региона осудят незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Полицейские обнаружили у липчанина более полукилограмма конопли.