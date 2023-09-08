Полицейские изъяли 8 тысяч пачек контрафактных сигарет на млн рублей в Липецке

В Липецке поймали мужчину с контрафактными табачными изделиями Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции поймали жителя Липецка с контрафактными сигаретами. 37-летний горожанин закупился немаркированным табаком. Товары хотел продавать в собственной лавке.

Однако стражи порядка остановили нарушителя. В машине и киоске правоохранители нашли восемь тысяч пачек сигарет. Общая сумма изъятой партии составила около миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В машине и киоске нашли восемь тысяч пачек сигарет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На липчанина завели уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК. Теперь мужчине грозит до трех лет колонии.

Напомним, 30-летнего жителя региона осудят незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Полицейские обнаружили у липчанина более полукилограмма конопли.