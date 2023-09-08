Из-за ремонтных работ в Липецке изменят маршруты четырех автобусов с 11 сентября

В Липецке с 11 сентября начнут ремонтировать теплотрассу Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 11 сентября, в Липецке начнут ремонтировать теплотрассу по улице Франко. Работы должны закончить через две недели, 25 сентября. Движение на участке перекроют, сообщили в пресс-службе мэрии. Поэтому специалисты решили изменить маршруты четырех городских автобусов.

Транспорт №302, 33а и 346 будет ходить только до остановки «площадь Горскова». Маршрутка №2 в обе стороны будет ездить по схеме: улица Доменщиков – Пожарского – Баумана. Затем автобус вернется на привычную дорогу.

Напомним, в Липецке завершили гидравлические испытания. Жителям возвращают горячую воду. Специалисты «Квадры» проверили трубопроводы. Всего за два этапа в городе обнаружили 728 повреждений, а в области – 834 дефекта.