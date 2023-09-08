Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 11:28

Из-за ремонтных работ в Липецке изменят маршруты четырех автобусов с 11 сентября

Специалисты будут восстанавливать теплотрассу на улице Франко до 25 сентября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке с 11 сентября начнут ремонтировать теплотрассу

В Липецке с 11 сентября начнут ремонтировать теплотрассу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 11 сентября, в Липецке начнут ремонтировать теплотрассу по улице Франко. Работы должны закончить через две недели, 25 сентября. Движение на участке перекроют, сообщили в пресс-службе мэрии. Поэтому специалисты решили изменить маршруты четырех городских автобусов.

Транспорт №302, 33а и 346 будет ходить только до остановки «площадь Горскова». Маршрутка №2 в обе стороны будет ездить по схеме: улица Доменщиков – Пожарского – Баумана. Затем автобус вернется на привычную дорогу.

Напомним, в Липецке завершили гидравлические испытания. Жителям возвращают горячую воду. Специалисты «Квадры» проверили трубопроводы. Всего за два этапа в городе обнаружили 728 повреждений, а в области – 834 дефекта.