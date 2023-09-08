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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:14

31 438 жителей Липецкой области посетили избирательные участки для голосования

Липецкий избирком опубликовал первые данные по явке избирателей
Алина ПАЛАГИНА
фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области

Фото: с сайта

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала первые данные по явке на довыборы депутата Госдумы по 114 избирательному округу. По состоянию на три часа дня этой пятницы, 8 сентября, участки для голосования посетили 31 438 жителей – 7,41% от общего числа избирателей.

Руководители региона уже отдали свои голоса. Губернатор Игорь Артамонов приехал на избирательный участок с утра. После главы области проголосовал первый вице-губернатор Александр Рябченко.

Заместитель решил протестировать систему дистанционного электронного голосования. Всего на ДЭГ зарегистрировались 29 тысяч липчан, сообщили в пресс-службе сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

За выборами следят более 400 общественных наблюдателей. Также на участках уделяют внимание безопасности. Каждый из них охраняют по два полицейских.