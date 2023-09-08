Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:47

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с «Део» и «Газелью» под Липецком

На трассе «Орел-Тамбов» Липецкой области травмы в аварии получили четыре человека
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области легковушка столкнулась со спецтехникой

В Липецкой области легковушка столкнулась со спецтехникой

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту пятницу, 8 сентября, в Липецкой области на трассе «Орел-Тамбов» произошло ДТП. Авария случилась на ремонтируемом участке дороги. Водитель «Део» столкнулся со спецтехникой марки «Газель». Помимо автомобилиста в легковушке ехали взрослая пассажирка с двумя детьми – 2017 и 2023 года рождения.

– Предварительно, в результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские организации доставлены четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетние и дорожный рабочий, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранители выяснят обстоятельства аварии

Правоохранители выяснят обстоятельства аварии

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На место происшествия прибыли полицейские. На трассе образовалась пробка. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Напомним, в понедельник под колеса иномарок попали велосипедист и самокатчик. Аварии произошли в областном центре.