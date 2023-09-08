На довыборах депутата Госдумы проголосовали 12,54% избирателей Липецкой области

В Липецкой области прошел первый день голосования Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу прошел первый день выборов. Избирательные участки работали до восьми вечера. Избирательная комиссия области поделилась информацией по явке за 8 сентября. На довыборах депутата Госдумы по 114 одномандатному округу проголосовали 53 227 жителей Липецкой области – 12,54% от общего количества избирателей.

Напомним, уже по данным на три часа дня, заполнить бюллетени пришли 31 438 жителей. За пять часов цифра увеличилась на 5,13%.

Системой дистанционного электронного голосования воспользовались 72% от тех, кто подал заявление. Через ДЭГ отдать голоса пришли около 21 тысячи липчан, сообщили в региональном избиркоме.

На выборах Советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка составила 21,8%. Работа проходила в штатном режиме.