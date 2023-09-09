56-летний житель украл две запчасти для сельхозтехники на 13,5 тыс под Липецком

Житель Липецкой области продал похищенное знакомому Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Житель поселка Солидарность Липецкой области своровал запчасти для сельхозтехники. Инцидент произошел в феврале текущего года, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

56-летний мужчина украл в муниципальном учреждении два металлических зубы рыхлителя грейдера. «Добычу» продал знакомому по цене лома за 800 рублей. Владелец оценил ущерб в 13 500 рублей.

Полицейские поймали нарушителя. Похищенное вернули хозяину. Теперь любителю легких денег грозит до двух лет колонии по части 1 статьи 158 УК «Кража». Уголовное дело направили в суд.

Напомним, правоохранители забрали у торговца восемь тысяч пачек контрафактных сигарет. Липчанин хотел продавать немаркированный товар в собственной лавке.