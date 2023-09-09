Липецкий избирком сообщил о второй попытке вброса бюллетеней на участке Сенцово

Еще одна попытка вброса произошла 8 сентября перед окончанием голосования Фото: Юлия КЛЮЕВА

Избирательная комиссия Липецкой области сообщила об еще одной попытке вброса бюллетеней в ящик во время выборов. Речь идет о том же участке №15-32 в селе Сенцово. Как оказалось, загружать стопки бланков начали еще 8 сентября – перед окончанием голосования.

– В телеграм-каналах опубликована запись с видеокамеры, направленной на стационарные ящики, – отметили в пресс-службе регионального избиркома. – Прикрыв их сейф-пакетом, члены участковой избирательной комиссии, вероятно, совершили вброс бюллетеней. После закрытия участка бюллетени из стационарных ящиков были перемещены в сейф-пакеты.

На данный момент липецкий избирком выясняет подробности случившегося. Двух членов комиссии отстранили от работы. Бланки из упомянутых сейф-пакетов не будут учитывать во время подсчета голосов.