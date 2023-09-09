Явка на довыборы в Госдуму выросла до 19,3% в Липецкой области 9 сентября

В Липецкой области на довыборах депутата Госдумы проголосовали около 82 тысяч жителей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Региональная избирательная комиссия опубликовала данные по явке на довыборы депутата Государственной Думы по 114 одномандатному округу. По информации на три часа дня этой субботы, 9 сентября, участки для голосования посетили 81 878 жителей – 19,3% от общего числа избирателей.

– Электронный бюллетень заполнили 80% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ, – отметили в пресс-службе областного избиркома. – Это – 23 117 человек.

Явка на выборах Советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов выросла до 34,94%.

Напомним, за первый день выборов, 8 сентября, бюллетени на участках заполнили 53 227 липчан, что составляло 12,54% от общего количества избирателей. Дистанционным электронным голосованием воспользовались около 21 тысячи жителей – 72% от тех, кто подал заявление.