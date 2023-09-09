В Липецкой области проголосовал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

В эту пятницу 9 сентября, гражданский долг на выборах в Липецкой области исполнили участники Великой Отечественной войны. В Лебедянском районе на дому проголосовал 102-летний ветеран, защитник Сталинграда Иван Песоцкий. В суровые годы герой пилотировал бомбардировщик и совершил 110 боевых вылетов.

В Данковском районе местная жительница, узница фашистских лагерей Мария Джеджула пришла на избирательный участок в парадном костюме с медалями. В 1942 году нацисты ворвались в ее дом. Немцы нашли семью в подвале. Под дулами автоматов маму Марии с детьми повели на железнодорожную станцию. Невероятно сильной духом липчанке удалось выжить.

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

– Она – оптимист по жизни, постоянный участник всех массовых мероприятий, активности и задору женщины можно только по-хорошему позавидовать, – отметили в пресс-службе регионального избиркома. – Данковчанка активно участвует в выборах.

Напомним, по данным на три часа 9 сентября, на довыборах депутата Госдумы проголосовали 81 878 жителей региона. Явка составила 19,3%.