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НовостиОбщество11 сентября 2023 8:19

Прививку от гриппа сделали уже 8% жителей Липецкой области

Прививочная кампания в регионе продлится до конца ноября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области от гриппа привились 8% жителей

В Липецкой области от гриппа привились 8% жителей

Фото: архив "КП"

В этот понедельник, 11 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова официально объявила начало прививочной кампании против гриппа. В Липецкой области вакцинация стартовала раньше – 25 августа.

Почти за три недели прививку сделали уже 8% жителей региона. Всего планируют вакцинировать около 700 тысяч липчан. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Белоглазова на еженедельном совещании с главой Игорем Артамоновым. Массовая кампания продлится до конца ноября.

Напомним, в больницы Липецкой области доставили около 72 тысяч доз вакцины от гриппа. Препаратов хватает. Они безопасны для для детей, беременных женщин и пожилых людей из группы риска. Медики напоминают липчанам о необходимой профилактике заболевания.