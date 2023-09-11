Улицы Ангарская и Балмочных перекроют на месяц в Липецке из-за ремонтных работ

В Липецке перекроют движение на двух улицах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке почти на месяц перекроют движение на двух улицах. Причина – в ремонтных работах, сообщили в пресс-службе мэрии.

С этого понедельника, 11 сентября, ограничат проезд на Ангарской рядом с «Прогрессом». Специалисты будут обновлять железнодорожные пути в районе владения №40 на Московской. Открыть участок планируют 11 октября.

Также со вторника, 12 сентября, водители не смогут проехать по Балмочных. Ограничения должны продлиться до 7 октября. Здесь будут капитально ремонтировать теплотрассу.

Напомним, с 11 сентября в областном центре поменяли маршруты четырем автобусам. Стартовали работы на теплотрассе по улице Франко. Новую схему движения ввели для транспортов №2, 302, 33а и 346. Подробности можно прочитать по ссылке.