1366 барсуков насчитали в Липецкой области

В Липецкой области живут около 1,4 тысяч барсуков Фото: архив "КП"

В Липецкой области пересчитали барсуков. По данным на 2023 год, на территории региона обитают 1366 зверьков, сообщили в пресс-службе Охотнадзора. Специалисты напоминают, что охотиться на этих особей запрещено в области.

– Барсук является лимитируемым охотничьим животным и охота на него осуществляется в соответствии с лимитом, – отметили в пресс-службе ведомства. – На территории Липецкой области лимит на барсука не устанавливается в связи с нестабильной численностью барсука в регионе.

Также в апреле-мае в Липецкой области подсчитывали количество сурков. За месяц проверили 157 поселений животных. Точная численность составила 1 121 особь. Количество зверьков увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом. У нас обитает всего один вид – сурок степной или байбак. Животное занесено в Красную книгу региона.