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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:20

ОРВИ заболели 4030 жителей Липецкой области за неделю

Врачи региона не выявили ни одного случая гриппа
Алина ПАЛАГИНА
ОРВИ заразились более четырех тысяч жителей Липецкой области

ОРВИ заразились более четырех тысяч жителей Липецкой области

Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 4 030 жителей. Больше половины заболевших – дети до 14 лет. Новую коронавирусную инфекцию подхватил 21 человек. При этом в регионе не выявили ни одного случая гриппа, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Основная часть пациентов приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратились 2 537 горожан. Уровень заболеваемости за семь дней вырос примерно на 17%.

Анализы показали, в области преобладают вирусы парагриппа и риновирусы – по 32,3% и бокавирусы – 12,9%. Аденовирусы, микоплазму, микстинфекции нашли в 6,4% проб, сезонный коронавирус – 3,2%.

Напомним, в регионе началась прививочная кампания. Почти за три недели вакцинацию против гриппа прошли 8% населения.