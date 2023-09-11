ОРВИ заболели 4030 жителей Липецкой области за неделю

ОРВИ заразились более четырех тысяч жителей Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 4 030 жителей. Больше половины заболевших – дети до 14 лет. Новую коронавирусную инфекцию подхватил 21 человек. При этом в регионе не выявили ни одного случая гриппа, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Основная часть пациентов приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратились 2 537 горожан. Уровень заболеваемости за семь дней вырос примерно на 17%.

Анализы показали, в области преобладают вирусы парагриппа и риновирусы – по 32,3% и бокавирусы – 12,9%. Аденовирусы, микоплазму, микстинфекции нашли в 6,4% проб, сезонный коронавирус – 3,2%.

Напомним, в регионе началась прививочная кампания. Почти за три недели вакцинацию против гриппа прошли 8% населения.