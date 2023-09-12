Три жильца пострадали во время пожара в многоэтажке на 15 микрорайоне в Липецке

В Липецке вспыхнул двенадцатиэтажный дом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 11 сентября, в Липецке на улице 15 микрорайон загорелся двенадцатиэтажный дом. В диспетчерскую позвонили около пяти часов вечера. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов.

Спасатели успели эвакуировать восемь жильцов. Три человека пострадали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пламя повредило электрощитовые. Также досталось внутренней отделке подъезда на шести этажах общей площадью в 12 квадратных метров. Огонь охватил четвертый, пятый, шестой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи.

Напомним, сотрудники МЧС вывели из горящего здания пятерых липчан. В субботу, 9 сентября, в областном центре на улице Ушинского вспыхнула многоэтажка.