Спасатели эвакуировали трех человек из горящего молочного завода в Лебедяни

В Липецкой области загорелся молочный завод Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший понедельник, 11 сентября, в Лебедяни Липецкой области вспыхнул молочный завод. Вызов поступил в диспетчерскую в пять часов вечера.

Очаг возгорания находился в металлическом цехе для сушки молока. Площадь конструкции – 180 квадратных метров. С огнем боролись семь расчетов МЧС с автолестницей, десять добровольцев и три отдела пожарной охраны.

Спасатели эвакуировали трех рабочих Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Очаг возгорания находился в цехе для сушки молока Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спасатели эвакуировали трех человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пламя уничтожило электропроводку на десяти квадратах. Также сгорел утеплитель внутри стены на ста квадратах.

Напомним, три жильца пострадали во время пожара в двенадцатиэтажном доме в Липецке. Многоэтажка загорелась на улице 15 микрорайон. Сотрудники МЧС вывели из здания восьмерых горожан.