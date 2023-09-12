Специалисты УФАС начали проверку из-за роста цен на бензин в Липецкой области

В Липецкой области выяснят причины роста цен на бензин Фото: Юлия КЛЮЕВА

Центральный аппарат антимонопольной службы поручил УФАС по Липецкой области исследовать ситуацию с бензином на рынке. Специалисты начали проверку.

Сотрудники выяснят причины роста цен на бензин. Антимонопольщики оценят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз.

–Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, –отметили в пресс-службе регионального УФАС. – В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, за неделю в Липецкой области дизель подорожал на полтора рубля – 2,6%. В среднем за литр придется отдать 61 рубль. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 1,2%.