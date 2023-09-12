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НовостиЗвезды12 сентября 2023 10:04

Песни панк-группы «Король и Шут» исполнят в библиотеке Липецка 16 сентября

В Есенинке пройдет двор-фест «Будь как дома, путник»
Алина ПАЛАГИНА
В липецкой библиотеке сыграют хиты КиШа

В липецкой библиотеке сыграют хиты КиШа

Фото: Архив КП

В субботу, 16 сентября, в Липецке состоится двор-фест «Будь как дома, путник». Мероприятие пройдет в центральной библиотеке имени Сергея Есенина на Космонавтов, 15/3. Горожан приглашают к 15:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Посетители смогут услышать хиты панк-группы «Король и Шут». Специальный гость проекта «Триоза» сыграет популярные песни КиШа на арфе и виолончели. Также перед липчанами выступят воспитанники «Школы рока», коллективы «Потолок», «Ника», «Солнечный свет» и кавер-бэнд «Без баяна».

Организаторы подготовят яркие фотозоны. Кроме того, любителям музыки прочитают лекции об истории панк-рока. Вход свободный.

Вход свободный

Вход свободный

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, в областном центре завершились инклюзивные творческие игры. Символ международных состязаний передали в Башкортостан.