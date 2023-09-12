Операторы предупреждают жителей Липецкой области о помехах в сотовой связи

Липчан предупредили о вероятном слабом сигнале сети Фото: Архив КП

Жителей Липецкой области предупреждают о перебоях в сотовой связи. Мобильные операторы сообщили, что в нескольких районах областного центра возможны помехи и проблемы с приемом сигнала сети.

– Данные помехи в работе сотовой связи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты просят липчан с пониманием отнестись к временным трудностям. Операторы и ведомства стараются держать ситуацию под контролем.

Напомним, возле торгового центра «Липецк» укладывают новый асфальт. 1 октября сюда переедет Сокольская автостанция. Рабочие планируют закончить с покрытием на разворотной площадке в этот вторник, 12 сентября.