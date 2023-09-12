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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:41

В Липецке укладывают асфальт возле ТЦ, в который перенесут автостанцию «Сокол»

Специалисты планируют закончить с покрытием в этот вторник, 12 сентября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке укладывают асфальт на разворотной площадке автостанции "Сокол"

В Липецке укладывают асфальт на разворотной площадке автостанции "Сокол"

Фото: принтскрин видео.

Возле торгового центра «Липецк» укладывают новый асфальт. 1 октября в ТЦ перенесут автостанцию «Сокол». Нынешнее место на Богатырской не отвечает нормам безопасности, а дорога перед зданием порядком износилась. Владелец объекта, АО «РЖД», реконструкцию пока не планировал. Поэтому автостанция сменит прописку.

Уже 1 сентября на Студеновской начали строить перроны и зону транспортной безопасности. На данный момент специалисты уже приступили к покрытию на будущей разворотной площадке для автобусов. Строители уложат два слоя асфальта по пять сантиметров, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Эти работы собираются завершить во вторник, 12 сентября.

Напомним, в областном центре начался ремонт теплотрасс на Франко и Балмочных. Обе улицы перекрыли. Сотрудники временно поменяли маршруты садоводческого автобуса №23 и городского транспорта.