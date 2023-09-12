В Липецке укладывают асфальт возле ТЦ, в который перенесут автостанцию «Сокол»

В Липецке укладывают асфальт на разворотной площадке автостанции "Сокол" Фото: принтскрин видео.

Возле торгового центра «Липецк» укладывают новый асфальт. 1 октября в ТЦ перенесут автостанцию «Сокол». Нынешнее место на Богатырской не отвечает нормам безопасности, а дорога перед зданием порядком износилась. Владелец объекта, АО «РЖД», реконструкцию пока не планировал. Поэтому автостанция сменит прописку.

Уже 1 сентября на Студеновской начали строить перроны и зону транспортной безопасности. На данный момент специалисты уже приступили к покрытию на будущей разворотной площадке для автобусов. Строители уложат два слоя асфальта по пять сантиметров, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Эти работы собираются завершить во вторник, 12 сентября.

Напомним, в областном центре начался ремонт теплотрасс на Франко и Балмочных. Обе улицы перекрыли. Сотрудники временно поменяли маршруты садоводческого автобуса №23 и городского транспорта.