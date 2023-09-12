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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:29

Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для предпринимателей

Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подготовки и подачи в ФНС заявления на получение патента индивидуальными предпринимателями
Источник:kp.ru
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Им можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего патента или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН).

Сервис позволяет подать заявление онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также скачать документы для самостоятельной подачи заявления в ФНС – как напрямую или через МФЦ. Функционал сервиса подскажет, какие виды деятельности доступны в выбранном регионе, и автоматически подгрузит реквизиты ИП, при их наличии.

Сервисом воспользоваться просто:

- перейдите по ссылке https://reg.uralsib.ru/patent-ip.do

- выберите вид деятельности, для которой хотите получить патент, и регион

- заполните необходимые поля

- ожидайте ответ от ФНС в течении 5 рабочих дней.

Стоимость услуг:

- создание заявления на ПСН для самостоятельной подачи в ФНС — 690 рублей

- заявление и подача в налоговую онлайн — 1390 рублей.

Предприниматели смогут воспользоваться сервисом бесплатно до 17 сентября 2023 года включительно.

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