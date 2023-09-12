Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для предпринимателей

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Им можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего патента или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН).
Сервис позволяет подать заявление онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также скачать документы для самостоятельной подачи заявления в ФНС – как напрямую или через МФЦ. Функционал сервиса подскажет, какие виды деятельности доступны в выбранном регионе, и автоматически подгрузит реквизиты ИП, при их наличии.
Сервисом воспользоваться просто:
- перейдите по ссылке https://reg.uralsib.ru/patent-ip.do
- выберите вид деятельности, для которой хотите получить патент, и регион
- заполните необходимые поля
- ожидайте ответ от ФНС в течении 5 рабочих дней.
Стоимость услуг:
- создание заявления на ПСН для самостоятельной подачи в ФНС — 690 рублей
- заявление и подача в налоговую онлайн — 1390 рублей.
Предприниматели смогут воспользоваться сервисом бесплатно до 17 сентября 2023 года включительно.
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