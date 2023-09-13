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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:07

Водоканал под Липецком оштрафовали на 5 тысяч за игнорирование обращений жителей

Предприятие не ответило на вопросы жителей деревни Федоровка
Алина ПАЛАГИНА
Липецкий водоканал оштрафовали после жалоб жителей

Липецкий водоканал оштрафовали после жалоб жителей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

«Липецкий районный водоканал» получил штраф за игнорирование обращений от жителей деревни Федоровка. В мае сельчане направили предприятию письмо с вопросом. Люди пожаловались на отсутствие воды. Однако ответа так и не получили, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Правоохранители начали проверку.

На генерального директора завели административное дело по статье 5.59 КоАП. Мировой суд оштрафовал должностное лицо на пять тысяч рублей.

Напомним, «Культурные пространства Липецка» заплатят 20 тысяч за нарушения на аттракционах. В парках не соблюдали правила эксплуатации «машин». Также стражи порядка оштрафовали предпринимателя, который следил за четырьмя детскими аттракционами на Соколе. Небезопасные развлечения обошлись бизнесмену в две тысячи.