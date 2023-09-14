71-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с газелью под Липецком

Пенсионер погиб в аварии под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 13 сентября, в Липецком районе произошло смертельное ДТП. На подъезде к областному центру 71-летний водитель ВАЗа столкнулся с газелью. За рулем ГАЗа сидел 39-летний шофер.

Пенсионер погиб на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Также пострадала 68-летняя пассажирка легковушки. Женщину увезли в больницу.

В Липецкой области пенсионер на "Ладе Приоре" столкнулся с грузовиком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В тот же день авария случилась в Елецком районе. На трасе «Орел – Тамбов» 70-летний пенсионер на «Ладе Приоре» врезался в грузовик МАН. Большегрузом управлял 34-летний автомобилист.

Травмы получили водитель и 70-летняя пассажирка «Приоры». Пострадавших доставили в медучреждение.

Напомним, 14-летний школьник на мопеде пострадал в ДТП с «Рено» в Ельце. ДТП произошло в четыре часа дня на улице Радиотехническая.