Два расчета МЧС тушили горящий торговый павильон в Становом Липецкой области

В Липецкой области в продуктовом магазине сгорели товары Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 13 сентября, в селе Становое Липецкой области вспыхнул торговый павильон площадью в 60 квадратных метров. В диспетчерскую позвонили в 23:09. Пожар тушили два расчета МЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку и холодильник. Также в продуктовом магазине сгорели товары на площади в 20 квадратов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Никто не пострадал.

Напомним, спасатели эвакуировали трех человек во время пожара на молочном заводе в Лебедяни. На предприятии загорелся металлический цех для сушки молока. С огнем боролись семь расчетов МЧС с автолестницей, десять добровольцев и три отдела пожарной охраны. Пламя уничтожило электропроводку на десяти квадратах и утеплитель внутри стены.