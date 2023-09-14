Ресурсники выплатят 20 тысяч штрафа за две коммунальные раскопки в Липецке

Суд оштрафовал "РВК-Липецк" за неисполнение предписаний Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мэрию Липецка обратились с жалобами на коммунальные раскопки возле дома №36 на Катукова и №10 на Винницкой. Сотрудники департамента развития территории выехали на проверку. Оказалось, что «РВК-Липецк» не привела в порядок участки после работ.

Администрация выдала предписания и указала сроки, за которые ресурсники должны были исправить нарушения. Однако организация не успела, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалистам выдали новое предписание. Кроме того, составили административные протоколы по части 1 статьи 19.5 КоАП.

Суд оштрафовал компанию. Ресурсники выплатят 20 тысяч рублей за два неисполненных предписания.

Напомним, Липецкий районный водоканал оштрафовали на 5 тысяч за игнорирование обращений. Жалоба поступила от жителей деревни Федоровка.