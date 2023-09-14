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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:53

В Липецке продолжают аккредитовывать объекты жилой недвижимости

Банки таким образом развивают сотрудничество со строительным комплексом регионов Центральной России
Источник:kp.ru
В последнем летнем месяце эксперты отметили у россиян рост спроса к загородной недвижимости.

В последнем летнем месяце эксперты отметили у россиян рост спроса к загородной недвижимости.

Согласно данным банка «Открытие», в августе текущего года аккредитацию получили более 20 застройщиков в 14 регионах ЦФО.

Одобрение получили не только жилые комплексы в Липецке, но также объекты в Белгороде, Брянске, Иваново, Воронеже, Рязани, Ярославле, Владимире, Калуге, Костроме, Смоленске, Тамбове, Твери и Туле.

Подобная аккредитация объекта означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это может дать возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку может ускориться, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшиться.