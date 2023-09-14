Дизель подорожал на 2 рубля за неделю в Липецкой области, бензин – на рубль

За неделю в Липецкой области подорожал дизель на 3% Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжают расти цены на бензин. За неделю литр подорожал на 2% – это рубль. Теперь в среднем он обойдется около 55 рублей. По данным Липецкстата, также выросла стоимость дизельного топлива на 3% – почти на два рубля. Водители заплатят за литр «соляры» 63 рубля.

Так, на 2% стали дороже марки АИ-92 и АИ-95. Цена бензина с октановым числом «98» и выше поднялась на процент. В среднем литр АИ-92 липчане смогут купить за 52 рубля; АИ-95 – около 57 рублей и АИ-98 – за 68 рублей.

Напомним, центральный аппарат антимонопольной службы поручил УФАС по Липецкой области исследовать ситуацию с бензином на рынке. Специалисты начали проверку.