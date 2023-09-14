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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 13:53

Пожарные за час потушили горящее поле в 300 квадратов под Липецком

В селе Большое Попово Липецкой области вспыхнул большой участок поля
Алина ПАЛАГИНА
Пожарные потушили крупный пожар в Лебедянском районе

Пожарные потушили крупный пожар в Лебедянском районе

Фото: УГПСС Липецкой области

В этот четверг, 14 сентября, в селе Большое Попово Лебедянского района загорелся большой участок поля. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области. В экстренные службы позвонили днем, в половину третьего.

Работа заняла меньше часа

Работа заняла меньше часа

Фото: УГПСС Липецкой области

На место происшествия прибыл один пожарный расчет. Пламя могло перекинуться на столбы линии электропередач, которые стояли рядом. Спасатели не стали медлить – быстро локализовали и потушили возгорание. Работа заняла меньше часа.

Напомним, в среду, 13 сентября, с пожаром в сельском торговом павильоне боролись два расчета МЧС. В магазине сгорели товары, холодильник и внутренняя отделка.

В селе сгорел большой участок поля в 300 квадратов

В селе сгорел большой участок поля в 300 квадратов

Фото: УГПСС Липецкой области