Пожарные за час потушили горящее поле в 300 квадратов под Липецком

Пожарные потушили крупный пожар в Лебедянском районе Фото: УГПСС Липецкой области

В этот четверг, 14 сентября, в селе Большое Попово Лебедянского района загорелся большой участок поля. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области. В экстренные службы позвонили днем, в половину третьего.

Работа заняла меньше часа Фото: УГПСС Липецкой области

На место происшествия прибыл один пожарный расчет. Пламя могло перекинуться на столбы линии электропередач, которые стояли рядом. Спасатели не стали медлить – быстро локализовали и потушили возгорание. Работа заняла меньше часа.

Напомним, в среду, 13 сентября, с пожаром в сельском торговом павильоне боролись два расчета МЧС. В магазине сгорели товары, холодильник и внутренняя отделка.