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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 14:07

Спасатели уничтожили гранату, которую жительница Ельца нашла во дворе дома

В Липецкой области обнаружили гранату F-1 времен Великой Отечественной войны
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области уничтожили боеприпас времен ВОВ

В Липецкой области уничтожили боеприпас времен ВОВ

Фото: УГПСС Липецкой области

В этот четверг, 14 сентября, в экстренные службы позвонила жительница Ельца Липецкой области. Перепуганная горожанка рассказала, что нашла во дворе дома гранату. На место выехали специалисты аварийно-спасательного отряда, сообщили в пресс-службе регионального УГПСС.

Обнаруженный боеприпас оказался гранатой F-1 времен Великой Отечественной войны. Сотрудники забрали находку и увезли на специальный полигон в Липецком районе. Там взрывоопасный предмет уничтожили.

Жительница Ельца нашла гранату во дворе дома

Жительница Ельца нашла гранату во дворе дома

Фото: УГПСС Липецкой области

Напомним, в этот же день спасатели тушили крупный пожар в Лебедянском районе. В селе Большое Попово вспыхнул крупный участок поля на площади в 300 квадратных метров. Специалисты УГПСС справились с огнем меньше, чем за час.