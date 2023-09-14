Спасатели уничтожили гранату, которую жительница Ельца нашла во дворе дома

В Липецкой области уничтожили боеприпас времен ВОВ Фото: УГПСС Липецкой области

В этот четверг, 14 сентября, в экстренные службы позвонила жительница Ельца Липецкой области. Перепуганная горожанка рассказала, что нашла во дворе дома гранату. На место выехали специалисты аварийно-спасательного отряда, сообщили в пресс-службе регионального УГПСС.

Обнаруженный боеприпас оказался гранатой F-1 времен Великой Отечественной войны. Сотрудники забрали находку и увезли на специальный полигон в Липецком районе. Там взрывоопасный предмет уничтожили.

Жительница Ельца нашла гранату во дворе дома Фото: УГПСС Липецкой области

Напомним, в этот же день спасатели тушили крупный пожар в Лебедянском районе. В селе Большое Попово вспыхнул крупный участок поля на площади в 300 квадратных метров. Специалисты УГПСС справились с огнем меньше, чем за час.