Без света останутся 17 улиц Липецка и садоводчество в пятницу 15 сентября

В Липецке отключат свет на 17 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 15 сентября, в Липецке отключат свет на 17 улицах и в садоводческом товариществе. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты будут ремонтировать электросети.

Без электричества останутся жители домов по улицам: проезд Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27; Клары Цеткин, 1а; 2-я Гранитная, 1 – 10, 12, 14 – 35, 37 – 39, 41; Амурская, 1 – 5; Кротевича, 10 – 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Гайдара, 1 – 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Гранитная, 1 – 74; Железнодорожная, 1 – 29; Шкатова, 30, 8а; Луначарского, 1 – 6, 14; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Промышленная, 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8; Станционная, 101 – 140, 142, 143; переулок Ушакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8; проезд Федора Лузана, 1 – 11; Чайковского, 1 – 68; Щорса, 10 – 64, а также садоводчество «Студеновская».

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220.

Напомним, также в пятницу отключат холодную воду на 17 улицах. Подробности можно найти по ссылке.