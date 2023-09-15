В служебный автопарк для чиновников Липецка прекратили закупать иномарки

В Липецке чиновники пересядут на российские автомобили Фото: Алина ПАЛАГИНА

В июле председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил пересадить работников бюджетных учреждений и органы власти на российские автомобили. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею. В Липецке служебный автопарк также постепенно заменят на отечественные машины. Для чиновников прекратили закупать иномарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Мы поддерживаем предложение Президента, – рассказала начальник «Управления ресурсного обеспечения администрации города Липецка» Анна Зубкова. – Новые автомобили зарубежных производителей в наш автопарк мы не закупаем. А существующие еще не использовали все свои мощности. Как только появится такая необходимость, из строя выйдут машины, мы сразу же перейдем на автомобили отечественного производства.

Напомним, в областном центре появятся платные парковки. Час стоянки обойдется горожанам в 34 рубля. Подробности можно прочитать по ссылке.