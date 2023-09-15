Липецкие волонтеры подарили бронежилет собаке Липке из артдивизиона Пешкова

Липецкие волонтеры сшили наряд для собаки Липки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Жители Липецка регулярно помогают бойцам СВО. Горожане собирают гуманитарную помощь, отправляют посылки, шьют дождевики, балаклавы и плетут маскировочные сети.

Однако в этот раз к неравнодушным липчанам обратились с необычным предложением. Жены военнослужащих попросили смастерить жилет для собаки Липки, которая живет в артиллерийском дивизионе имени Олега Пешкова. Волонтеры «Z Липецк» с радостью откликнулись.

Бронежилет пришелся впору

– Полковая собачка находится сейчас на передовой вместе с ребятами, – рассказала в социальных сетях Елена Кукишева. – Размеров у нас не было, образца тоже, но для нашего швейного батальона нет невыполнимых задач. Мы смотрели видео в интернете, ходили в магазин с одеждой для собак и вот результат.

Боевой питомец уже получил подарок. Наряд пришелся впору. Участники спецоперации порадовались за хвостатую подругу.

Напомним, Липка появилась в подразделении Пешкова в начале лета. С тех пор собака стала талисманом дивизиона. Военнослужащие берегут и любят животное.