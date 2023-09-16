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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 9:51

Сын до смерти избил 61-летнюю мать во время ссоры в Липецке

38-летнему жителю Липецка грозит до 15 лет за смертельное избиение матери
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке 38-летний сын избил мать

В Липецке 38-летний сын избил мать

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью 12 сентября в Липецке 38-летний сын во время ссоры сильно избил мать. На следующее утро 61-летняя горожанка рассказала о случившемся другим членам семьи. Родственники вызвали «скорую помощь». Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Несчастная скончалась от тупой травмы грудной клетки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Правоохранители завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд оставил липчанина под стражей. Сын признал вину.

Следователи проводят необходимые экспертизы и собирают доказательства. Фигуранту грозит до 15 лет колонии.

Напомним, водитель из Подмосковья украл на заправке дорогой телефон. Владелица забыла мобильный на прилавке, а когда вернулась гаджета уже не было.