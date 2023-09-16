Вечерние рейсы садоводческих автобусов отменят с 18 сентября в Липецке

В Липецке изменят расписание садоводческих автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 18 сентября, в Липецке изменят расписание сезонных садоводческих автобусов. Вечерние рейсы, после шести часов, отменят. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– Данные изменения в работу садоводческих маршрутов ежегодно вносятся с середины сентября, что также связано с сокращением пассажиропотока, – отметили в администрации города.

Актуальное расписание можно найти на сайтах департамента транспорта или «Липецкой городской транспортной компании».

Напомним, с 12 сентября в областном центре поменяли маршрут садоводческого автобуса №23. Причина – в капитальном ремонте теплотрассы по улице Балмочных. Работы планируют закончить 7 октября. Узнать подробности можно на нашем сайте по ссылке.