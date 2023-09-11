Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 14:37

Маршрут автобуса №23 изменят в Липецке во время ремонта теплотрассы до 7 октября

Временная схема движения начнет действовать 12 сентября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке начнут капитальный ремонт теплотрассы по улице Балмочных

В Липецке начнут капитальный ремонт теплотрассы по улице Балмочных

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке поменяют маршрут садоводческого автобуса №23 из-за капитального ремонта. Специалисты будут восстанавливать теплотрассу на Балмочных. Улицу перекроют, сообщили в пресс-службе мэрии.

Временную схему движения введут со вторника, 12 сентября. Работы планируют закончить 7 октября. Так, в обе стороны транспорт будет объезжать участок по улицам Тельмана, Нестерова и Гагарина.

Напомним, с этого понедельника, 11 сентября, в областном центре приступили к обновлению железнодорожных путей по улице Московская. Движение ограничили на Ангарской рядом с «Прогрессом». Открыть проезд собираются через месяц, 11 октября.

Также из-за ремонтных работ на теплосетях по Франко изменились маршруты четырех городских автобусов. Подробности – по ссылке.