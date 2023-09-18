Начальник Липецкого управления здравоохранения Юрий Шуршуков покинет пост

фотография с сайта управления здравоохранения по Липецкой области Фото: с сайта

В этот понедельник, 18 сентября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о кадровых изменениях. Начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков написал заявление об увольнении, сообщили в пресс-службе правительства. Глава области принял отставку руководителя.

– Предстоят кадровые решения, – отметил Артамонов. – На этой неделе с Ольгой Николаевной дообсудим. В том числе по главврачам.

Напомним, также в правительстве региона представили нового вице-губернатора. Пост займет Юлия Котлярова. Должность ввели, чтобы усилить контроль за исполнением поручений Президента России, национальных и областных проектов. Ранее женщина руководила управлением контроля и протокола главы области.