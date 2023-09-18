Зарплаты бюджетников поднимут на 5,5% в Липецкой области с 1 октября

В Липецкой области бюджетники получат прибавку к зарплате Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 1 октября в Липецкой области поднимут зарплаты бюджетников. Суммы вырастут на 5,5%, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этот понедельник, 18 сентября, депутаты поддержали инициативу на внеочередной сессии областного совета.

Речь идет о специальностях, которые не вошли в майские указы Президента. Прибавка коснется работников спортивных учреждений, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, МФЦ, молодежной политики, потребительского рынка и средств массовой информации.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения увеличат оклады главных врачей и главных медсестер, у которых не было повышения с 1 января текущего года.

Напомним, в 2024 году в регионе вырастет прожиточный минимум. На душу населения он составит 12 661 рубля.