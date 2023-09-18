Депутат Госдумы Дмитрий Аверов сложил полномочия спикера Липецкого облсовета

Дмитрий Аверов покинул пост председателя регионального парламента Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дмитрий Аверов досрочной покинул пост спикера Липецкого облсовета. Депутаты регионального парламента одобрили заявление председателя о прекращении полномочий. Решение приняли в этот понедельник, 18 сентября, на внеочередной сессии.

Изменения связаны с победой Аверова на довыборах депутата Госдумы по 114 одномандатному округу, сообщили в пресс-службе облсовета. Народный избранник получил около 59% голосов.

– Впервые в истории областного Совета представлено такое количество фракций, – отметил на сессии бывший спикер. – Но несмотря на полярность мнений, в основе законодательной деятельности Липецкого областного Совета всегда лежал социальный ориентир и благополучие наших жителей.

Всего с начала созыва прошло 28 сессий. Депутаты приняли 371 законодательный акт и более 1000 постановлений.