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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:10

Нового председателя липецкого облсовета выберут на сессии 18 сентября

Дмитрий Аверов досрочно сложит полномочия спикера после довыборов в Госдуму
Алина ПАЛАГИНА
Липецкий областной совет депутатов соберется на внеочередную сессию

Липецкий областной совет депутатов соберется на внеочередную сессию

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В понедельник, 18 сентября, Липецкий областной совет проведет внеочередную сессию. Собрание начнется в 11 утра. Депутаты выберут нового председателя регионального парламента.

Нынешний спикер Дмитрий Аверов досрочно сложит полномочия. Напомним, кандидат победил на довыборах в Госдуму, набрав почти 59% голосов. Аверов получил поддержку 106 525 избирателей.

Также депутаты обсудят повышение зарплат для бюджетников, сообщили в пресс-службе облсовета. Речь идет о специалистах, которые не попали в майские указы Президента РФ.

Сотрудникам планируют поднять суммы на 5,5%. Это работники спортивных учреждений, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, МФЦ, молодежной политики, потребительского рынка и средств массовой информации.