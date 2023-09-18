Четыре пассажирки пострадали в ДТП с «Ладой-Калиной» и «Субару» под Липецком

В Липецкой области в аварии пострадали четыре человека Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В субботу, 16 сентября, в Грязинском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. На Восточном обходе Липецка столкнулись 48-летний водитель «Лады-Калины» и «Субару-Легаси». За рулем иномарки ехала 55-летняя автомобилистка.

Травмы получили две пассажирки отечественного авто – 45 и 22 лет. Также пострадали 83-летняя и 29-летняя липчанки, которые находились во второй легковушке. Женщин доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Врачи оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В тот же день на улице Стаханова в областном центре сбили 43-летнего мужчину. 42-летний горожанин на «Мазде-3» наехал на прохожего вне пешеходного перехода. Пострадавшего увезли в медучреждение.

Напомним, 15 сентября в Казаках утонула машина. 9-летний пассажир и водитель погибли.