Объем ипотеки в российских банках растет

Средний размер одного жилищного кредита сейчас составляет около 5 миллионов рублей.

Согласно данным аналитиков Группы ВТБ, с начала текущего года общий объем ипотечных сделок продемонстрировал рост на 52% в сравнении с тем же периодом 2022 года и на 20% – рекордного 2021-го.

Эксперты отмечают: на фоне корректировки параметров по базовым программам вслед за увеличением ключевой ставки и грядущих изменений в части первого взноса по льготной ипотеке заемщики предпочитают проводить сделки на условиях господдержки.

- В последний месяц активность ипотечных заемщиков особенно заметна. Вслед за повышением ключевой ставки они оперативно выходят на сделки, чтобы воспользоваться «старыми» условиями и снизить свою платежную нагрузку на несколько лет вперед. На фоне действий регулятора – ужесточения требований к кредитным программам и серии роста ключевой ставки – в 4 квартале рынок ждет «охлаждение» спроса, однако с учетом рекордных продаж первых 8 месяцев он покажет исторический результат, - прогнозирует вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее аналитики назвали самые «ипотечные» российские регионы. По данным банка, большинство клиентов с жилищными кредитами проживает в ХМАО-Югре и Новосибирской области. В этих регионах их вдвое больше среднего показателя по стране - 14,2%. В Москве и Санкт-Петербурге значения находятся как раз на уровне средних - 7-8%.