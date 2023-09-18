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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:30

Сына подозревают в убийстве 74-летней матери в Липецке

49-летний житель Липецка задушил пожилую мать
Алина ПАЛАГИНА
фотография пресс-службы СУ СКР по Липецкой области

фотография пресс-службы СУ СКР по Липецкой области

Фото: с сайта

В Липецке 49-летнего жителя подозревают в убийстве матери. Инцидент произошел 14 сентября в доме по улице Ленина в Сселках. По данным регионального СУ СКР, сын задушил 74-летнюю пенсионерку. Эксперты сообщили, что женщина умерла от асфиксии.

Стражи порядка задержали горожанина и завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК «Убийство». Сын полностью признал вину и подтвердил показания на месте происшествия.

Во время расследования суд оставил липчанина под стражей. Правоохранители отправят фигуранта на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить на вменяемость.

Напомним, 12 сентября в областном центре случилась похожая трагедия. 38-летнее чадо до смерти избило мать. 61-летняя женщина скончалась в больнице.