Пенсионерка прописала в квартире 12 иностранцев за девять месяцев в Липецке

73-летней жительнице Липецка уголовная статья за незаконную прописку иностранцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке за девять месяцев 73-летняя пенсионерка незаконно прописала в своей квартире иностранцев. С ноября 2022 по август 2023 года горожанка зарегистрировала 12 жителей Армении, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Причем некоторых из них – по четыре раза.

В действительности же никто из «переселенцев» не собирался жить в квартире. Правоохранители завели уголовное дело по статье 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Всего бабушке вменяют 22 эпизода преступлений. Пожилой липчанке грозит до трех лет колонии. Дело направили в суд.

Напомним, в областном центре мужчину подозревают в убийстве матери. По данным регионального Следкома, 49-летний сын задушил женщину.