12 центров занятости модернизируют до конца 2023 года в Липецкой области

В Липецкой области обновят центры занятости Фото: Алина ПАЛАГИНА

До конца 2023 года в Липецкой области обновят все 12 центров занятости. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. Работы в трех отделениях завершат на этой неделе – в Становом, Волово и Чаплыгине. Торжественное открытие планируют на 27 сентября.

В октябре собираются закончить с модернизацией центров в Добринке, Льве-Толстом и Липецке. Напоследок оставили отделения в Усмани и Лебедяни. Здесь потребуется больше сил, так как в этих центрах появятся все службы. Жители смогут в одном месте обратиться за услугами «Работы России», «МФЦ» и соцзащиты.

Напомним, в Липецке подготовку к отопительному сезону 2023 года завершат до конца сентября. Работы идут по графику.