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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:56

12 центров занятости модернизируют до конца 2023 года в Липецкой области

Три обновленных отделения в Становом, Волово и Чаплыгине заработают до конца сентября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области обновят центры занятости

В Липецкой области обновят центры занятости

Фото: Алина ПАЛАГИНА

До конца 2023 года в Липецкой области обновят все 12 центров занятости. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. Работы в трех отделениях завершат на этой неделе – в Становом, Волово и Чаплыгине. Торжественное открытие планируют на 27 сентября.

В октябре собираются закончить с модернизацией центров в Добринке, Льве-Толстом и Липецке. Напоследок оставили отделения в Усмани и Лебедяни. Здесь потребуется больше сил, так как в этих центрах появятся все службы. Жители смогут в одном месте обратиться за услугами «Работы России», «МФЦ» и соцзащиты.

Напомним, в Липецке подготовку к отопительному сезону 2023 года завершат до конца сентября. Работы идут по графику.