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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:21

Без света останутся девять улиц Липецка во вторник 19 сентября

Электричество отключат с 9:00 до 17:00
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отключат свет на девяти улицах

В Липецке отключат свет на девяти улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 19 сентября, в Липецке отключат свет на девяти улицах. Специалисты будет ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу электроэнергии приостановят с девяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам 20 Партсъезда; Дарвина; Димитрова; Чапаева, 24 – 47; Карла Маркса; Ковалева, 109к; Красная; Гражданская, 1а и проезд Ильича.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также во вторник перекроют питьевую воду на пяти улицах областного центра. Сотрудники водоканала займутся плановыми ремонтными работами. Узнать время и адреса отключений можно по ссылке.