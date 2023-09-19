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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:40

Правительство РФ направит Липецкой области еще 9 миллионов на модульные отели

Всего субсидии получат 58 регионов России
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая область получит вторую субсидию на строительство модульных отелей

Липецкая область получит вторую субсидию на строительство модульных отелей

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году Липецкой области выделят еще одну субсидию на строительство модульных отелей. Правительство РФ направит 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. В июне регион получил на эти цели самое крупное финансирование среди Черноземья. Тогда из федерального бюджета перечислили 226,2 миллиона.

Всего Правительство заложило 10 миллиардов рублей на создание туристических мест для отдыха. В текущем и следующем году средства получат 58 регионов России. Распоряжение подписал Председатель Михаил Мишустин.

В этот раз у Липецкой области – самая маленькая субсидия среди Черноземья. Больше всего средств направят в Тамбовскую область. В 2023 году регион получит 9,1 миллиона, а в 2024 – 103,9. Курской области выделят 43,6 миллиона в этом году, а в следующем – 17,4. Воронежской области перечислят 64,4 миллиона в 2024 году.