Правительство РФ направит Липецкой области еще 9 миллионов на модульные отели

Липецкая область получит вторую субсидию на строительство модульных отелей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году Липецкой области выделят еще одну субсидию на строительство модульных отелей. Правительство РФ направит 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. В июне регион получил на эти цели самое крупное финансирование среди Черноземья. Тогда из федерального бюджета перечислили 226,2 миллиона.

Всего Правительство заложило 10 миллиардов рублей на создание туристических мест для отдыха. В текущем и следующем году средства получат 58 регионов России. Распоряжение подписал Председатель Михаил Мишустин.

В этот раз у Липецкой области – самая маленькая субсидия среди Черноземья. Больше всего средств направят в Тамбовскую область. В 2023 году регион получит 9,1 миллиона, а в 2024 – 103,9. Курской области выделят 43,6 миллиона в этом году, а в следующем – 17,4. Воронежской области перечислят 64,4 миллиона в 2024 году.